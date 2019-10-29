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首頁　>　社會

車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成

橋頭地方法院。（資料照）

橋頭地方法院。（資料照）

2019-10-29 16:51:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市1名17歲少女，去年4月與見過幾次面的賴姓洗車場老闆，雙方互加了微信後才聊3句話，隔天賴男就約她到附近停車場「講事情」，少女事後指控在車內遭性侵提告，賴男堅稱雙方合意發生關係，橋頭地院審理發現，少女170公分高，當天穿牛仔褲，車頂之高度亦有限，事後身上無明顯外傷，且少女部份證述矛盾，判賴男無罪。

判決指出，去年4月30日凌晨賴姓洗車場老闆，與常到洗車場前檳榔攤買菸的少女互加了微信，雖雙方只見過幾次面，兩人當晚用微信聊3句話，隔天下午兩人約到附近停車場「講事情」，女少依約前往，先上了賴男車子的副駕駛座，後來兩人又換到後座。

少女指控賴男將中控鎖關上，將她推倒在椅座上，壓制其雙手強脫她的衣褲將她性侵得逞，不過，賴男則反駁，當天他看不出少女未滿18歲，雙方是合意發生關係，事後，他還買飲料給少女喝，並開車送她回公司上班，雙方聊得很愉快。

法官傳訊相關證人，並詢問當天少女穿著，認定當天穿白色上衣、牛仔褲，從客觀情況觀之，被告所有之車輛係自小客車，後座僅能坐3個人，車頂之高度亦有限，少女高達170公分，被告是否可以少女大力掙扎下，一手壓制A女一手脫掉其衣褲，似有疑義。

法官認為少女於審理中證稱，當天是穿七分袖，若有掙扎，應會有留下紅腫之痕跡，衣服亦可能遭撕裂、頭髮雜亂等情事，但相關證人均稱，少女事後手臂及四肢並無明顯外傷，也無發現異狀。因而判賴男無罪，全案仍可上訴。

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