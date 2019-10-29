8旬翁外出散步 逆向走上快速道路

苗栗縣83歲陳姓老翁，患有失智症，昨天傍晚外出散步，忘了返家的路，一路走上台72線東西向快速道路、逆向在路中行走，險象環生；有熱心駕駛見狀，將老翁帶往路肩並報警處理。（圖由警方提供）

2019-10-29 13:47:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣83歲陳姓老翁，患有失智症，昨天傍晚外出散步，忘了返家的路，一路走上台72線東西向快速道路、逆向在路中行走，險象環生；有熱心駕駛見狀，將老翁帶往路肩並報警處理。經員警查詢出老翁身分後，通知家屬平安帶回。

苗栗警分局於昨天下午4點半許，接獲民眾報案，指台72線東西向快速道路公館鄉路段，有1名老翁在路中逆向行走，通報轄區派出所前往處理；鶴岡派出所警員賴宏文趕往現場，發現老翁已由貨車駕駛帶往路肩。

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因老翁表達能力不佳，說不清楚來由，賴員遂先將老翁帶上巡邏車後返回派出所，經由人臉辨識系統及勤區資料分析比對後，查出老翁身分，並通知老翁的兒子到派出所將老翁帶回。

老翁的兒子向警方稱，父親患有失智症，他昨天下午4點許回家，發現父親不在家中，騎機車在家中附近四處尋找，遍尋不著父親身影，心急如焚，正準備要報警協尋時，就接到警方通知，沒想到父親竟走上快速道路。

苗栗警分局長賴銘助表示，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，另在其身上留下可資辨識身分或聯絡家屬之資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家團圓。

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