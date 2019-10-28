因應經濟犯罪新手法 兩岸大學合辦研討會

東吳大學與西北政法大學今舉辦「兩岸會計及財務審計學術研討會」。（記者黃捷翻攝）

2019-10-28 17:59:51

〔記者黃捷／台北報導〕鑑於兩岸公司法、會計審計制度近年有許多變革，且經濟犯罪手法日新月異，東吳大學會計學系與西北政法大學商學院今舉辦「兩岸會計及財務審計學術研討會」，討論司法和會計如何因應新的市場環境。

第一場專題演講由經濟刑法學會常務理事、台大法律學院林鈺雄教授主持，並邀請東吳大學會計系主任李坤璋報告「新趨勢下公司治理與獨立董事之刑事法制」，這個議題與近期多起上市櫃公司掏空案件相關，引人矚目。

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林鈺雄在會中表示，經濟市場面臨諸多脫法、脫序行為，在新公司法及國際會計準則的各項變革下，法律與會計的結合是必然的，經濟刑法學門在德國、美國等高度經濟發展及法制化的國家，都早已有專業整合的研究與討論，尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭到扭曲，這些都是法律與會計應該共同整合和研究的新領域。

林鈺雄並說，經濟刑法學會今年新成立，集結了國內相關領域的學者及實務家，未來將會持續關注相關議題，並且推動相關修法。

此外，本場次由世新大學法律系副教授王玉全、中研院法律所博士後研究員陳柏良、台灣高等法院法官紀凱峰擔任與談人，3人也都提出許多精闢的論點。

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