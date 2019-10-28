日租套房藏20泰國賣春女 旅館負責人判刑

色情業者為吸引嫖客，每個賣淫女子都是以「港台日女星」的名字作花名。（資料照）

2019-10-28 16:43:13

〔記者張文川／台北報導〕台北市警方今年3月在西門町破獲藏身在日租套房內的大型應召站，一舉逮獲以觀光名義來台賣春的20名泰國女，以及1名台籍女子，光是保險套就查扣了2892個，業者為了吸引嫖客，每個小姐花名都以港、台、日本女星命名，嫖客只要加價500元就能超時「再來一炮」；台北地院今依妨害風化罪，將旅館羅姓負責人判刑6月，劉姓、王姓手下各判刑3月，皆可易科罰金。可上訴。

判決指出，應召站負責人羅男負責統籌各樓層事務、工作分配、密碼更易，並監看各樓層監視器畫面，劉男、王男負責跑腿、送便當、賣保險套和潤滑液、打掃房間等「房務」，分工完整。

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台北市警萬華分局今年初獲報，轄內西門町有色情應召集團，藏身於西門町「Mini Box旅行箱」日租青年旅館，警方蒐證發現全棟21間套房，竟然全是應召站業者媒介泰國女子賣淫的場所。

業者為了招攬尋芳客，在LINE廣發顯眼、挑逗的色情廣告，主打「狂野小護士、混血美女」、「媲美港台日女星」為號召，男客從廣告挑選應召女、聯繫業者後，業者即開出約3000至3500元性交易價格，相約嫖客至該旅館交易，業者還主打每次多付500元就可「再做一次」的噱頭，曾有泰國女1天就接了8次「加價客」。

警方3月22日收網查緝，帶回21名應召女，6名男客、業者3人，共30人，查扣性交易所得15萬餘元、2892副保險套、3條潤滑劑；20名泰國女平均約20歲出頭，每次來台「假觀光」淘金2星期，期間密集「上工」不得外出，連餐點都是業者送到房內，每女每日至少接客6、7次。

警方將嫖客、應召女依違反社會秩序維護法裁處，娼嫖皆罰，外籍應召女解送移民署專勤隊收容、遣返；3業者被移送法辦，台北地院今依妨害風化罪章「使男女為性交而媒介以營利」罪各自判刑。

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