博弈詐騙機房曝光 斧頭壓陣準備滅證

詐團與被害人以通訊軟體聯繫。（記者姚岳宏翻攝）

2019-10-28 16:14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團利用線上博奕網站詐財，偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，還會在網站後台自行輸入數值，營造獲利假象，直到民眾想把錢領回時，發現無法提領，甚至網站無法連線，血本無歸才驚覺被騙，刑事局警方循線逮捕集團成員6人，詢後依詐欺罪嫌送辦。

刑事局調查，詐團藏身在新北市板橋區公寓4樓內作為詐騙機房，利用「IG」、「臉書」、「吾聊」等交友或通訊軟體，隨機搭訕與人聊天，聊熟了以後進而向被害人以投資彩票、虛擬貨幣及博奕等投資為由，誘騙加入至「投資娛樂平台」註冊會員，匯錢投資最後血本無歸。

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警方調查，詐欺集團負責人曾嫌招募數名小弟，指派潘姓成員承租新北市板橋區公寓4樓，藉以設立電信詐欺機房，以穩賺不賠倍數利潤等話術，吸引民眾至「Q-WIN娛樂」網站註冊會員，再由其他犯嫌擔任二線分析師，鼓吹長期投資都獲利數倍，並可代操相關投資。

警方說，詐團還會在網站後台自行輸入數值，創造會員投資獲利的假象，讓被害人信以為真，持續依照指示儲值匯款至指定帳戶，等最後領不到錢才知被騙。

刑事局偵七大隊蒐證完備後，前往板橋攻堅，在機房內逮捕4嫌，查獲犯罪用電腦、手機、網路分享器、教戰手冊等贓證物，現場還查扣一把斧頭，原來是防備警察入內搜索時，擊碎外接硬碟湮滅證據之用；警方除在約談兩嫌，另擴大追查背後集團主嫌。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團與被害人以通訊軟體聯繫。（記者姚岳宏翻攝）

警方衝入現場逮人。（記者姚岳宏翻攝）

博弈機房詐騙流程圖（記者姚岳宏翻攝）

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