六龜山區遭傾倒玻璃纖維廢料 數量多達15公噸

曵引車駕駛蘇姓男子（右）坦承，受雇處理某遊艇製造廠玻璃纖維廢料。（記者蘇福男翻攝）

2019-10-28 14:28:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜區新發里獅山一處閒置空地，遭不肖業者長期棄置不明廢棄物，六龜警分局荖濃派出所員警主動出擊，查獲偷倒曵引車，初估傾倒玻璃纖維廢料總量多達15公噸，全案依違反廢棄物處理法移送橋頭地檢署偵辦。

六龜地處偏僻山區，許多閒置空地經常遭不肖業者非法棄置不明廢棄物，10月23日上午8點多，六龜警分局荖濃派出所警員吳承鋒、洪振瑋，在新發里獅山78號前，發現一部營業曵引車行跡可疑，因該處平日鮮少有人員出入，因此主動上前攔查。

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曵引車駕駛蘇姓男子坦承，受雇處理某遊艇製造廠玻璃纖維廢料，因貪圖一時方便，載往六龜山區任意傾倒掩埋，經會同環保署和環保警察南區分隊到場勘查，初步估算遭傾倒玻璃纖維廢料總量多達15公噸，全案依違反廢棄物處理法移送橋頭地檢署偵辦。

警方初估遭傾倒玻璃纖維廢料總量多達15公噸。（記者蘇福男翻攝）

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