寄血衣給香港經貿辦事處宣揚反送中 靜宜大學生被起訴

就讀靜宜大學的林致宇，先前寄抗議信及血衣等道具給香港經濟貿易文化辦事處，指力挺「反送中」的香港青年，林否認恐嚇，但未獲檢方採信，台北地檢署今天依恐嚇公眾罪將他起訴。（資料照）

2019-10-28 10:54:01

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀靜宜大學的林致宇，先前寄抗議信及血衣等道具給香港經濟貿易文化辦事處，指力挺「反送中」的香港青年，遭辦事處提告；林否認恐嚇，辯稱只是提醒辦事處不要成為目標，但未獲檢方採信，台北地檢署今天依恐嚇公眾罪將他起訴。

林致宇曾表示，香港經貿辦事處非但沒有正視應負的義務，對台灣人民的和平訴求，還採取司法手段壓迫，顯示出港府的傲慢，他感到遺憾也表達譴責。

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林致宇指出，他基於表達對香港反送中事件，港府鎮壓抗議人民之不滿，而向香港駐台灣經濟貿易文化辦事處寄出包裹郵件，合理表達政治性訴求；包裹中除了抗議信、照片，還有貼上金紙、用油漆染成紅色的上衣。

林致宇說，香港經貿辦事處作為台灣唯一具備香港官方色彩的機構，對於國際輿論關注的反送中事件，非但不正視訴求，更以報警方式，意圖為其政治責任滅火，更不可取之處，是對於持不同意見者如他，採取以司法途徑方式來打壓異己。

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