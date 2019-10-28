闖民宅驚見裸女 他凍未條這樣做...

沐浴。情境圖與本新聞無關。

2019-10-28 07:33:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東經營飼料曾姓男子，涉嫌私闖客戶住處，驚見剛沐浴完沒穿衣服女子，頓時凍未條伸狼爪觸摸她臂部，後遭對方大聲喝斥而落荒而逃，被高雄高分院依侵入住宅和違反性騷擾防治法，分別判處拘役20天和徒刑4個月定讞，均可易科罰金。

判決書指出，去年9月20日傍晚，自稱產銷班班長的曾男，前往屏東縣被害人住處外，呼叫她未獲回應，涉嫌擅自闖入，並在2樓看到甫沐浴完畢在房間內未著衣服的被害人，竟萌生淫念，涉嫌伸出狼爪觸摸臀部，後經對方大聲喝斥，始離開現場。

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曾男出庭辯稱，他是要告訴被害人事情，才去找她，沒有摸她臂部，並否認私闖民宅。

被害女子則說，家裡養豬都跟曾男叫飼料，雙方配合約9年多，她認識曾男，兩造沒有債務糾紛和過節。她並說，曾男之前說豬有問題，要來看豬，並在19日來家裡，並跟她約21日獸醫要來看豬，不料卻提早一天到，不知道他來做什麼，當時她正好洗完澡，沒穿衣服在房內。

2審合議法官調查，由於被害人指證歷歷，案發後就醫有焦慮現象，加上有曾男認錯道歉的錄音帶，因此曾男上訴要求判無罪沒有理由，維持原審判決。

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