逛廟口夜市別擔心 刑警藏身人群抓竊賊

一分局分局長婁子才拿著麥克風在廟口夜市廣播，呼籲民眾要小心財物，包前揹，並且會安排便衣警察隱身人群中保護民眾（記者吳昇儒攝）

2019-10-27 23:00:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆廟口夜市是熱門的觀光景點，每到假日都有大批民眾跑到夜市內觀光，有竊賊看準夜市人潮眾多這一點，偷偷跑到夜市內行竊。基隆市警一分局為避免民眾被竊，除了由分局長廣播呼籲民眾小心扒手外，將不定期安插便衣刑警隱身人群中，加上店家幫忙看顧，定要竊賊不敢下手行竊。警方也呼籲民眾，「防扒竊包揹向前向扒手宣戰」。

基隆市警一分局分局長婁子才為了避免來逛基隆廟口夜市的民眾掃興，今日晚間特別邀請廟口3個商圈的主委，請他們一同拜託店家幫忙抓賊，保護民眾，更化身宣導大使，手拿大聲公沿著廟口商圈教民眾如何防範小偷；此外也找來偵查隊中的便衣刑警，不定期化身成遊客，幫忙在擁擠的人潮中防範小偷。

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婁子才也呼籲民眾，到人多的地方遊玩，背包一定要放在前面可以看得到的地方，這樣竊賊比較不敢下手。

刑警小隊長劉子健協助民眾調整如何揹背包可以防竊（記者吳昇儒攝）

基隆市警一分局與廟口主委一起在基隆廟口前進行防竊宣導（記者吳昇儒攝）

基隆市警一分局將派出便衣刑警隱身夜市中，抓竊賊（記者吳昇儒攝）

基隆市警一分局將派出便衣刑警隱身夜市中，抓竊賊（記者吳昇儒攝）

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