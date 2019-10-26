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車禍救援挑戰賽屏東舉行 各地好手競技開放參觀

車禍救援挑戰賽在屏東舉行，各地好手到在最短的時間將受困人員救出（記者葉永騫攝）

車禍救援挑戰賽在屏東舉行，各地好手到在最短的時間將受困人員救出（記者葉永騫攝）

2019-10-26 20:12:47

〔記者葉永騫／長治報導〕內政部消防署舉辦的「車禍救援挑戰賽」今天起連續2天在屏東縣長治鄉訓練基地舉行，來自全國及國外救援21支隊伍前來競技，選手們展現高超救援技巧爭取時最短的時間將受困民眾救出，現場開放民眾參觀。

台灣每天發生的車禍意外高達800多件，平均每年有高達40萬人車禍，因此車禍救援能力相當重要，內政部今年的全國車禍救援挑戰賽就選擇在屏東縣舉行，有21支隊伍包括韓國都來台砌磋救援技巧，將進行2天的比賽，開放給民眾參觀。

消防局為了提升每隊的救援能力，救援的現場採取不同的場景設定，要求救援隊伍在最短的時間內完成救援任務，超過時間即任務失敗，現場還有裁判官進行判定， 希望讓救援人員都能把握救援要領，從觀察、考量安全、接近、開創空間、脫困，達到安全最有效率的救援時間，除了爭取榮譽外，並相互觀摩學習來提升救災能力。

救災人員抵達現場後必須判斷如何下手（記者葉永騫攝）

救災人員抵達現場後必須判斷如何下手（記者葉永騫攝）

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