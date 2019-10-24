女方不來電！他偷親嘴挨告性騷擾

2019-10-24 06:22

〔記者楊政郡／台中報導〕男子「阿得」去年透過通訊軟體認識「美甄」，還一同外出旅遊，但雙方並不來電，約隔1年未曾再見，僅是在微信或LINE上有往來，今年2月兩人相約在討論年節出遊事宜，兩人在阿得車上，阿得突然嘴親過來，美甄驚嚇閃避，阿得只親嘴角，但美甄堅持提告，阿得被依性騷擾防治法判拘役55日，易科罰金需5萬5千元。

台中地院判決書指出，去年3月阿得透過微信軟體認識美甄，雙方幾次交談後，同年3月就一起出遊，但似乎兩人感情沒有長足進展，沒有來電，兩人互加LINE後就分道揚鑣，且近一年都沒有再見面。

去年將近農曆過年，雙方在LINE上聊天，竟然同時對農曆年節出遊有興趣，兩人就相約見面，阿得駕車與美甄碰面，美甄進入車內與阿得討論旅遊行程，當晚9時許討論結束，美甄想離開之際，阿得突然搞浪漫，嘴巴就親過來，美甄驚嚇閃避，只讓他親到嘴角，阿德行為太冒失，美甄不甘受辱提告。

雙方在協調期間，越談越僵，難以和解，阿得坦承犯行，且有美甄的供述及路口監視錄影畫面擷取照片，阿得自白與事實相符，犯行明確。

法官審酌阿得犯罪動機，是基於愛慕之情，未考慮女生的感受，犯後坦承犯行，判處拘役之刑，並諭知易科罰金折算標準，以1千元則算1日。

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