10/23 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

2019-10-23 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月23日）開獎的第108000254期今彩539，頭獎共1注中獎，可得800萬元，由新北市林口區林口路32號的「林口幸運投注站」開出；第108000254期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000254期雙贏彩中獎號碼為「01、04、08、09、12、13、16、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共271注中獎，每注可得500元；肆獎共2763注中獎，每注可得100元。

第108000254期今彩539中獎號碼為「12、18、26、30、34」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6575注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9535注中獎，每注可得50元。

第108000254期39樂合彩中獎號碼為「12、18、26、30、34」，四合摃龜；三合共176注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7600注中獎，每注可得1125元。

第108000254期3星彩中獎號碼為「316」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000254期4星彩中獎號碼為「1754」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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