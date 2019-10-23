男子大腿中彈稱在柴山餐廳受傷 警方追出友人玩槍走火射中

2019-10-23 21:41

首次上稿 20:54

更新時間 21:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今夜傳出一名陳姓男子腿中彈送大同醫院，再轉送高醫，他聲稱在柴山某餐廳內中彈，警方甚為重視，但到醫院詢問傷者時，對方說詞又支吾閃爍，調閱監視器卻未見傷者上柴山，鼓山警方懷疑槍擊受傷似有隱情，目前正深入調查中。

受槍傷的陳男（20多歲）意識清醒，左大腿有槍傷跡象，被人開車載送大同醫院，院方發現是槍傷後，立即通報新興分局，警方詢問陳男卻供述反覆，對於誰開車送他就醫，陳男也交代不清。

陳男稱槍傷是在柴山遭流彈波及，經查，市警局訓練科打靶訓練不在柴山，而在楠梓靶場，柴山只有軍方的靶場，軍方今天卻沒有手槍打靶，警方懷疑陳男供詞有所保留，似有隱情。

警方漏夜追查槍案，在大同醫院附近找到載陳男到醫院的轎車，該車車主就是受槍傷的陳男所有，車內未發現駕駛或乘客，警方已將車輛拖回鼓山分局進一步採證，警方查出該車今天曾出現在鳳山、鹽埕、前金等區，卻不曾出進入柴山區域，證明陳男誆警。

直到晚上8點20分，警方突破男子心防，坦承友人把玩改造手槍，因槍枝走火射中他大腿受傷，但對於槍枝來源、去處，以及誰把玩槍枝？陳男目前仍未說出，警方已派人到高醫戒護。

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