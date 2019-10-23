失智後仍不忘兒 9旬婦跑到派出所求警幫忙找

2019-10-23 07:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名趙老太太18日晚間跑到汐止區長安派出所，向警方表示自己的兒子不見了，請員警幫忙尋找。警員發現她答非所問，便利用臉辨識系統查出她的身份，聯繫其家人才知道她罹有失智症，請家人將她帶回。但也間接才得知，趙婦因想念在中國工作的大兒子，卻因失智忘了他去哪，才會跑去報案。家屬今日也再次致電，向警方道謝。

趙老太太步履蹣跚地走進派出所，一直向警員施冠宇、羅世傑說自己的兒子不見了，要警方幫忙找人；施、羅二員立刻請老婦人坐在椅子上，並提供茶水及餅乾，供其食用，在詳細詢問案發過程。

沒想到，老婦人卻自顧自地說，警員詢問的問題均答非所問，只好先利用人臉辨識系統，找出婦人身分，得知她姓趙，今年已經90歲高齡，立刻通知家屬到派出所協助。

趙婦親屬趕到派出所後，告知警員90歲的她罹有失智症，平常都跟小兒子同住，近期一直說想看看人在中國工作的大兒子，不知道她居然會跑出來，找警方報案，造成警員困擾真的很抱歉。

得知實情的員警則深受感動，沒想到老婦人失智後，仍想念著兒子，堅持到派出所報案，就是為了見他一面；今日上午，警方也再次接到婦人家屬打電話到派出所致謝，員警也建議家屬可以幫她申請新北市愛心手鍊，若下次再發生類似狀況，也能幫助警察或民眾能快速聯繫上家屬。

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