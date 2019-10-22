糊塗妻懷孕不知誰的種 綠帽夫拖到孩子生下來才告、獲賠25萬

2019-10-22 06:17

〔記者楊政郡／台中報導〕妻子因為懷孕搞不清楚孩子是誰的種，主動向周姓丈夫告知與小王在車上車震一次！周男對小王提起妨害家庭告訴已過追訴期而不起訴，請求精神賠償，法官判處妻子與小王要連帶賠償25萬元。

台中地院判決書指出，周男與妻子「佩佩」（化名，印尼籍），因2017年2月間珮珮與小王「阿正」（化名）在阿正車上車震一次，不料當月佩佩月經沒來，到同年4月月經還沒來，到醫院檢查發現已懷孕三個月，實在太巧了，搞不清楚孩子是誰的種，佩佩決定告知丈夫實情。

周男得知之際並沒有馬上對兩人提起刑事告訴，拖到2018年8月才對兩人提告妨害家庭，而檢察官第一次傳喚，周男主動對佩佩撤回告訴，不過因已過6個月追訴期，檢察官也對阿正不起訴處分。

而今年元月周男對兩人提起民事求償，要求兩人連帶賠償100萬元。

佩佩辯稱，她確實有與阿正發生姦情，案發後2個月（即2017年4月間）發現自己懷孕（事後證實孩子是周男的種），基於自己的道德良知，乃據實向丈夫坦承上情，伊係一時失去理智而誤觸法網，她已經徹底改過，盡心照顧家庭，與小王斷絕來往，反觀丈夫2013年起不務正業，都是靠她從事人力仲介翻譯工作及政府補助以為生，對她更是惡言相向、極盡刁難，兩造婚姻關係惡化，實可歸責於周男。且在檢察官那邊周男對她撤回告訴，已經原諒她了，為何又來索賠。

阿正也持相同看法辯稱，檢察官已對他不起訴處分，為何又來索賠。

法官認為刑事責任的「寬宥」與否，與民事侵權行為求償無絕對關係，侵權行為兩年內可以求償，周男在法定期間內求償，應該允許，審酌雙方財力，兩人連帶賠償25萬為適當，超過部分不允許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法