移動式神主牌再現 結果害重機騎士慘摔

2019-10-21 20:28

〔記者佟振國／南投報導〕馬路三寶知多少，遇到就慘爆！南投縣草屯鎮66歲詹姓婦人行經路口完全無視交通號誌，直接闖紅燈穿越馬路，直行的重機騎士緊急剎車失控摔車，機車向前滑行又撞到前方車輛才停住，幸好騎士「犁田」滑行後又順勢站起，僅受輕傷，驚險畫面曝光，也讓網友直呼「三寶真的害人不淺」。

警方調查，該名機車騎士與其他2位朋友騎機車從高雄到南投遊玩，行經草屯鎮成功路與碧山路口時，當時號誌是綠燈，車輛依序通過，婦人即從路邊沿著斑馬線闖紅燈走出來，完全不管過往車輛，騎士緊急剎車，機車失控倒地滑行約10公尺，撞到前方的機車才停住，騎士「犁田」後迅速以盜壘姿勢滑行後站起，幸運僅受輕微擦傷，愛車則是傷痕累累，讓騎士超心疼。

婦人直擊重機騎士倒地，不知是受到驚嚇，還是自知闖紅燈害人出車禍，呆立在斑馬線上片刻，之後才回神走到路邊，路過車輛也紛紛閃避，深怕狀況再重演。

警方獲報趕到處理，也協助清理地面上的油漬，還好騎士僅受輕傷，婦人則是毫髮無傷，但得吃上行人闖紅燈的罰單，可處300至600元罰鍰。

但警方也強調，依據道路交通管理處罰條例第44條「車輛行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過者」，可處1200元，最高可至3600元罰鍰，是行人罰則的12倍之多，婦人雖然闖紅燈，但她在斑馬線上，還是有絕對的路權。

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