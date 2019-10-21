中國漁船衝撞基隆巡防艦 船長賠百萬緩起訴處分

2019-10-21 15:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國福建省「閩晉漁05378號」漁船洪姓船長，9月14日下午駕船進入我國限制水域進行拖網漁撈作業，先與我國漁船因漁具糾紛發生衝突，再高速逃逸給基隆巡防艦追，並於行進中撞擊基隆巡防艦，桃園地檢署今天偵結，因洪姓船長支付了損害賠償100萬元，已予他涉嫌妨害公務罪、毀損公務員職務上掌管之物品罪緩起訴處分，緩起訴期間為1年。

洪姓船長（43歲）9月14日下午，駕船進入我國限制水域進行拖網漁撈作業時，在北緯25度、東經121度附近海域與我國一艘漁船因漁具糾紛發生衝突，海岸巡防署艦隊分署北部機動海巡隊獲報後，派基隆巡防艦前往要求「閩晉漁05378號」漁船停止航行。

但洪姓船長不配合，駕駛漁船往西北方向駛離，基隆巡防艦追上並用纜繩絞俥方式要迫使洪姓船長停止航行，檢方說，洪姓船長頑強抵抗，並駕駛漁船用右前方船舷撞擊基隆巡防艦船艉左船舷，造成基隆巡防艦的小艇鈎座與吊架損壞、左側舷外機俥葉變形、後甲板左舷側外板與後甲板左舷欄杆毀損，「閩晉漁05378號」漁船因而逃逸。

10月3日，海巡署艦隊分署北機隊桃園巡防艦在富貴角外海域，發現「閩晉漁05378號」漁船，就依妨害公務等罪嫌將洪姓船長送辦，檢方說，洪姓船長犯後坦承犯行，並同意賠償海巡署艦隊分署100萬元，檢方已予他緩起訴處分，緩起訴期間為1年，洪姓船長並已於5日支付了100萬元損害賠償。

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