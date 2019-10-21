土地公公贈八德警安全帽 警：有戴有保庇啦！

［記者陳恩惠／桃園報導］與桃園市八德區有半路之隔的「桃園市萬靈褔德祠」，鑑於社會上屢傳員警在外執勤，常遭遇酒醉鬧事、聚眾鬥毆或精神病患攻擊等狀況，為了讓員警在緊急狀況時能保護自己，特地購買20頂符合安全高規格的「安全帽」，捐贈給桃園市警八德分局廣興派出所員警們使用，員警拿到土地公公送的嶄新安全帽，都覺得「有戴有保庇啦！」
八德警分局表示，廣興所轄區幅員狹長，管轄的區域與中壢、平鎮區皆有交界，由於三個行政區交界地帶常有突發案件處理，員警們為處理緊急案件，經常騎乘警用機車馳往現場，位於平鎮區龍江、龍平路口的萬靈福德祠，為體恤員警辛苦維護治安，特別是警方執勤安全，特別購買20頂符合安全高規格的「安全帽」，贈予廣興派出所所有警員使用。
桃園市萬靈褔德祠社會褔利慈善事業基金會董事長黃水源表示，警方平時不分晝夜保護我們的生命財產安全，廟方也希望能為警方的執勤安全盡份心力，員警騎乘警用機車在外執勤，會遇到各種情況，為了讓員警一遇緊急狀況趕往案件現場時，能保護自己，決定捐贈安全帽，讓警員在外巡邏時，能多加注意及保護自己的安全。
八德警分局對於同仁相關執勤安全極為重視，相當感謝熱心人士善心義舉讓同仁執勤安全多一份保障，特地在進行安全帽捐贈儀式時，也回贈感謝狀，期許同仁在新裝備的加持下能竭盡己所能，努力強化地區治安、交通及為民服務等工作。
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桃園市萬靈褔德祠社會褔利慈善事業基金會董事長黃水源（左2）捐贈安全帽給予桃園市警八德分局廣興派出所，由所長袁英傑（右2）代表受贈。（記者陳恩惠翻攝）
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為了感謝土地公捐贈的安全帽，桃市警八德分局廣興所長袁英傑也頒發感謝狀給桃園市萬靈褔德祠社會褔利慈善事業基金會董事長黃水源。（記者陳恩惠翻攝）
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員警拿到土地公公送的嶄新安全帽，都覺得「有戴有保庇啦！」（記者陳恩惠翻攝）