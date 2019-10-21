土地公公贈八德警安全帽 警：有戴有保庇啦！

2019-10-21 14:17

［記者陳恩惠／桃園報導］與桃園市八德區有半路之隔的「桃園市萬靈褔德祠」，鑑於社會上屢傳員警在外執勤，常遭遇酒醉鬧事、聚眾鬥毆或精神病患攻擊等狀況，為了讓員警在緊急狀況時能保護自己，特地購買20頂符合安全高規格的「安全帽」，捐贈給桃園市警八德分局廣興派出所員警們使用，員警拿到土地公公送的嶄新安全帽，都覺得「有戴有保庇啦！」

八德警分局表示，廣興所轄區幅員狹長，管轄的區域與中壢、平鎮區皆有交界，由於三個行政區交界地帶常有突發案件處理，員警們為處理緊急案件，經常騎乘警用機車馳往現場，位於平鎮區龍江、龍平路口的萬靈福德祠，為體恤員警辛苦維護治安，特別是警方執勤安全，特別購買20頂符合安全高規格的「安全帽」，贈予廣興派出所所有警員使用。

桃園市萬靈褔德祠社會褔利慈善事業基金會董事長黃水源表示，警方平時不分晝夜保護我們的生命財產安全，廟方也希望能為警方的執勤安全盡份心力，員警騎乘警用機車在外執勤，會遇到各種情況，為了讓員警一遇緊急狀況趕往案件現場時，能保護自己，決定捐贈安全帽，讓警員在外巡邏時，能多加注意及保護自己的安全。

八德警分局對於同仁相關執勤安全極為重視，相當感謝熱心人士善心義舉讓同仁執勤安全多一份保障，特地在進行安全帽捐贈儀式時，也回贈感謝狀，期許同仁在新裝備的加持下能竭盡己所能，努力強化地區治安、交通及為民服務等工作。

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