大福試砲場演練、測試多 頭城漁民不時撈到砲彈

2019-10-21 14:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕吳姓老翁昨切割漁民打撈的「鐵管」，卻不幸發生爆炸，老翁當場被炸死，鐵管也被軍方證實為國軍2.75吋火箭彈；據悉，該彈種由中科院生產，曾到軍方壯圍大福試砲場測試，是否試射時未爆，正待軍方人員確認。頭城漁民則說，幾年前較常撈到未爆彈，但近年較為罕見。

宜蘭縣壯圍濱海公路旁，軍方設有「試砲場」，提供中科院、軍備局等單位申請，測試生產彈藥的效能；試射主要對海，每月排定射擊項目後，會公布射擊通報單，要求漁民避開演練海域。

今年10月份即規劃17次實彈射擊項目，範圍從蘭陽溪口至頭城外海，東則抵達龜山島海域，最大彈道高度約1萬1000呎。

軍方人員說，試砲場主要以新生產彈藥為主，多是借場地，供軍備局、中科院測試，試砲場主要負責試射流程，以及當日安全管制，測試人員則由中科院負責。

大福試砲場，常規劃實彈演練、試射，過去曾有漁民在拖網時，打撈到軍方火炮殘骸或未爆彈。

去年5月，頭城籍漁船就曾在大福外海，一次撈到3顆迫砲訓練彈。今年初則有漁民打撈到2.75吋火箭彈的「全備彈」，所幸被軍方未爆彈處理小組即時帶回。

梗枋漁港陳姓漁民說，頭城漁法多為拖網或流刺網，容易將墜海的彈藥打撈上岸，尤其流刺網，網目小，最常撈到彈藥。

大溪漁港陳姓資深船長說，流刺網大小都撈，幾年前時常碰到漁民撈到火炮，有些人怕放在船上有危險，多會直接丟入海；他也曾在外海撈過大腿大小的砲彈，最後也是直拋入海。

陳姓船長說，流刺網船若靠近近海捕撈，一年至少可撈到10餘顆未爆彈，相當嚇人，但最近幾年打撈情況較為罕見，很少聽聞有船長又撈到彈藥。

軍方表示，漁民若撈到不明彈藥，可通報海巡單位、警方，由未爆彈處理小組處理，切勿隨意移動或利用外力切割，以免發生危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法