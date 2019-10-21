涉入前跆拳道國手吸金19億元案 男子重判8年半

2019-10-21 13:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林繼蘇與前跆拳道國手徐詩彥利用買賣水產的名義，對外吸金超過19億，檢警偵辦時，兩人互相卸責，林男自稱只是投資人，提供支票、帳戶給徐女使用。檢察官卻查出雙方有多筆金流往來，涉案情節重大，依法將他起訴。基隆地方法院近日偵結，依違反銀行法判處林男有期徒刑8年半。

檢警調查，開設補習班的徐女於2014年起利用從事水產小額團購等方式，向學生家長及友人推銷水產進口投資方式，吸引多人參加，其中分為臨時單與固定單，佯稱可以獲得年息最高可獲得180%，讓投資人趨之若鶩，捧著大批資金投資；後來因投資額逐漸增加，徐女便找來可以開立支票的林男一起參與。

林男則提供帳戶及支票，讓徐女運轉使用，投資人則將投資資金匯入林男的戶頭內，直到後來發現，帳戶內的餘額已不夠支付支票費用，因而跳票，案件也因此曝光。

林男偵訊時向法官辯稱，自己的小孩在徐女教學的補習班補習，雙方曾有借貸關係，後來徐女邀自己投資，才會出借支票及帳戶，匯進帳戶的錢說是投資廠商，並不知道他們是誰，自己只是借票給徐女使用的投資者而已。

徐女則向法官表示，當時是林男說他有朋友在做水產貨櫃投資，說利潤不錯，所以才介紹朋友投資。

檢警調查徐女吸金時也發現，徐女所支付給投資人的支票，多為都是林男開立，且投資款項大部分都是匯入林男設立著帳戶內，若林男單純只是投資者，不可能冒那麼大的風險。

法官認為，林男自稱是投資徐女水產貨櫃生意，但事後卻將戶頭裡面的錢轉到支票帳戶內，不可能不知道自己戶頭內的資金如何應用，且這些年來開立支票金額高達十多億元，若不知徐女意圖，怎麼可能貿然開出。

法官認定，林男行為已經觸犯銀行法，且金額超過億元，依違反非法經營收受存款業務罪判處他有期徒刑8年半；未扣案的共同犯罪所得3億1740萬1千元，除應發還被害人獲得請求損害賠償之人外，應與徐詩彥共同沒收之，不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

徐女一、二審被重判12年半，經再次上訴後，更一審於今年5月判處她有期徒刑9年半，減少3年刑期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法