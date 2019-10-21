宜蘭老翁撿到未爆彈被炸死 比對確認是國軍2.75吋火箭彈

2019-10-21 10:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣梗枋漁港吳姓老翁，昨在住家倉庫誤切未爆彈，導致彈體爆炸，老翁當場頭殼破裂慘死；據了解，去年也曾頭城外海也曾有漁船打撈到相似彈體，經辦案人員對比，與老翁切割的彈體雷同，屬國軍所有的2.75吋火箭彈，彈是否為實彈，還是火藥量裝載較少的練習彈，正待進一步鑑定。

71歲的吳姓老翁是退休漁民，平時以資源回收為業，昨天上午，他一如往常到住家旁邊的梗枋漁港旁撿拾回收物，在垃圾堆中發現一根長1.5公尺、直徑約手臂大小的鐵管，由吳翁獨自將其帶回家中。

昨下午4時許，吳翁在住家後方的倉庫，準備利用切割工具將鐵管切開，未料才剛下刀，棒狀物就突然發生爆炸，爆裂物碎片噴濺四處，首當其衝的老翁當場頭殼破裂，腦漿四溢，消防人員到場時，老翁已明顯死亡。

據了解，該枚鐵管疑為外海作業的漁民打撈上岸，返港後就堆置在梗枋漁港的港邊垃圾堆中，老翁因以資源回收為業，昨早到漁會倉庫將鐵管帶回，未料卻在準備切割時，發生意外。

頭城鎮民代表薛柏新今到老翁家中慰問，他指出，去年頭城外海也曾有漁船打撈到相似火箭彈，最後由軍方妥善處理；經兩方比對，老翁昨天切割的彈體，與去年打撈的雷同，就差缺少尾翼而已。

軍方人員表示，該彈體為國軍使用的2.75吋火箭，但無法判斷為哪個單位試射入海，目前已請軍備局協助鑑定，是否為實彈還是訓練彈；據悉，今年初也曾有漁民打撈到同樣彈體，由未爆彈小組帶回處理。

根據中科院資料，2.75吋火箭主要配備於F-5E/F、F-16等戰機，以及阿帕契、AH-1W及等攻擊直升機與OH-58D戰搜直升機上。該火箭彈可配合多種彈頭、引信，可殺傷人員、戰甲車，彈頭內裝炸藥，可產生高速破片之殺傷效能。

吳翁家屬今在家中辦理後事，面對軍方未爆彈造成意外，家屬質疑，為何軍方彈藥竟在漁港就能撿到，且外觀就像鐵管，誰會知道這是「火箭彈？」如果在漁港發生爆炸，死傷不就更多？軍方應該重視這類問題。（11:05更新）

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