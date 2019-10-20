線上投資博奕「只贏不輸」？詐騙陷阱全是紙上富貴

2019-10-20 14:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期刑事警察局發現，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，直到民眾想把獲利領回時，發現無法提領，甚至網站無法連線，才驚覺被騙。

台中市28歲童姓男上班族，日前在Instagram上看到「投資博奕」廣告，對方誘使童男至「頂尖集團」博奕網站儲值，並讓童男依指示試玩，結果每次下注均命中，帳面資料也顯示獲利，對方隨後又介紹其他投資報酬率更高的博奕遊戲，童男見帳面獲利持續增加，不疑有他，依指示至「超商代碼繳費」，然而詐團卻以各種話術不讓童男提領獲利，直接「不出金」，方驚覺受騙，共被詐騙170萬元。

另台中20歲戴姓男大生，也是在Instagram上看到「投資博奕」廣告，私加LINE好友後，對方以「掌握網站後台方程式」及「9成獲勝率」等話術，誘騙男大生投資，起初投注小筆資金果然獲利，歹徒又以「補本專案」、「特殊課程」等話術誘騙投入大筆資金，甚至要求男大生申辦貸款、跟友人借款投資，當被害人依指示投注大筆資金後，卻發現投注資金全部輸掉，歹徒又以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，最後遭詐40萬餘元。

刑事局統計，今年7-9月份假投資博奕網站詐騙案件數共計83件，第一名為「馬力諾全球娛樂」7件，「頂尖集團」、「高登全球娛樂」各6件、「WD環球國際」5件、「CIS環球娛樂」、「NCI新彩國際」各4件，這些博奕網站在詐騙得手後即關閉，令被害人防不勝防。

針對上述手法，刑事局持續以165專線資料庫做大數據分析，不定時公布高風險博奕網站名單，避免民眾受騙。同時，刑事局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。警方提醒，民眾應慎選投資管道，勿輕信網友口耳相傳等來路不明的投資管道，以免上當，另外，於線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法。

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