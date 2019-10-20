破天荒！警官上電台 台語反毒宣導舌頭不打結

2019-10-20 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕警界上廣播電台犯罪預防或交通宣導常以國語為主，為了讓全民參與打擊毒品犯罪，將毒品趕出家園，講得一口流利台語的中市第一分局副分局長周俊銘，前兩天上電台接受專訪時，破天荒全程以台語進行反毒議題宣導，期讓更多層面聽眾瞭解政府對反毒的決心及抗制毒品的成效，頗獲好評。

每日廣播電臺主要以台語為主要播出語言，當天接受專訪的周員生動比喻「醫生開的是藥，醫生以外的人開的藥就是毒」，透過自身鑑識工作經驗案例描述曾見過毒品工廠的髒亂恐怖、毒品的類型外觀特徵、毒品的危害性及後遺症，仔細向聽眾朋友宣導毒品對身體的危害過程、顯現在人體的外觀特徵及無法回復的後果。

對於新興毒品流行，周員也請聽眾朋友務必關心自家小孩的交友狀況，適時提醒孩子不要因為同學、朋友煽動及好奇就試用非法藥物，多與孩子聊聊天，或是觀察孩子返家後有無異樣，並提醒女性聽眾朋友在外聚會時，對於來路不明、成分不明的零食、飲料，要保持警覺性，「飲料曾離開視線，就不該再飲用。

此外周員別解釋「百萬買房、千萬買鄰」俗語與「安居專案」的連結性，說明現行「安居專案」的執行方式及成果，並舉實例顯示：「藉由居民協助警察反映社區異常情況取締淨化治安，形塑安靜安全的社區，提高社區評價及房價」。

日前就有社區主委向該分局分局長孫太康提及，根據內政部實價登錄查詢資料顯示，該社區107年與108年同時期之套房交易總價，自75萬元躍升至130萬元（意即每坪8萬元躍升近14萬元），成長幅度讓社區居民深感意外，並讚揚警方安居緝毒的卓越效益。

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