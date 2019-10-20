桃園大掃蕩》竹聯幫份子逼良為娼、迫多位欠債女下海陪酒

2019-10-20 11:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市27歲葉姓男子等3人，涉嫌長期借錢給多名女子應急，無力償還者除以暴力討債，甚至逼良為娼，手段惡劣，桃園市桃園警分局，昨天將三人拘提到案，依法究辦，其中法官裁定葉男收押禁見。

警方表示，葉男等人為竹聯幫分子，利用多位被害女子借錢，但無力償還，涉嫌控制多位女子行動並以暴力脅迫方式，強逼女子到酒店及按摩店脫衣陪酒，稍有不從便毆打，有被害女子因畏懼嫌犯逼債，在該集團脅迫下從事詐欺犯罪賺錢還債。

警方說，此案經警調聯合專案小組長期監控，蒐集事證完成，專案人員見時機成熟，立即申請拘票，昨天至新北市將3人拘提到案，成功將該集團一網打盡，解除所有被害人恐懼，為選前淨化治安打一針強心劑，訊後依人口販運、組織犯罪等罪嫌函送桃園地檢署。

另，桃園警分局於昨天結合桃園市調處及市府相關局處，針對不良幫派組織聚集圍事場所，包括KTV、酒店、汽車旅館等場所規劃全日聯合稽查行動，幫派份子以運送販賣笑氣瓶供民眾開趴助興，本次行動臨檢掃蕩查獲非法使用笑氣案件3件7人，查獲笑氣瓶20餘瓶，有效截斷幫派金源，另查獲毒品1件1人、詐欺2件2人、竊盜3件4人、公共危險2件2人、通緝1件1人。

警方表示，在明年選舉前，桃園市警察團隊將持續規劃執行掃蕩除暴，給市民安居樂業環境，讓選舉有幹淨選風，絕不容許有暴力、賄選干擾選情及候選人安全，桃警團隊結合桃園地檢署、桃園市調處，絕對有信心、決心完成任務。

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