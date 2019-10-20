囂張紅色法拉利 台74線高速狂飆149 被吊照並重罰

2019-10-20 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕為守護市民安寧，台中市警局持續執行「靜城專案」抓噪音及超速車輛，期間一輛要價千萬的紅色法拉利，在台74線中彰快速道路高速狂飆，被測到超過限速甚多的149公里，因屬於超速60公里以上的「嚴重超速」，除將吊照3個月，車主也會收到一張比一般超速還高的8000元罰單。

台中市警局持續執行「靜城專案」，各分局全部「動起來」共同防制噪音及超速車輛，每天深夜至凌晨使用「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」逐一偵測行經車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗，經統計光是8、9月份除取締到1萬3312件超速違規，並蒐證到401部噪音車輛，會交由環保局再次審視蒐證影音資料後，通知車主到指定地點接受檢驗。

其中以超速案件而言，若以每件開罰1200元計算，估計開罰達1560萬元，但這僅是一般超速金額，若是嚴重超速則不僅於止，警方表示，一輛要價千萬的紅色法拉利跑車，日前在台74線中彰快速道12.7公里處（往烏日方向）超速行駛，被測速照相拍到的時速達149公里。

由於該路段的速限為80公里，該跑車已超速60公里以上，屬於「嚴重超速」範圍，除祭出8000元罰單，另外也將吊扣駕照3個月，呼籲民眾開車或騎車應遵守交通規則及相關速限，除維護自身及他人安全，同時避免荷包失血。

市警局長楊源明則說，據110報案及1999話務中心案件分析，在多數民眾的觀念中會將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時都必須通過噪音檢測，會導致噪音的原因往往都是駕駛人刻意改裝，或是在道路上拉高引擎轉速所致。

而噪音改裝車嚴重影響民眾安寧，警方將持續以高強度、高密度的方式執行「靜城專案」防制取締，也呼籲民眾如有發現疑似噪音車輛在路上出沒，得在第一時間蒐證後向環保局檢舉，共同守護台中宜居環境。

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