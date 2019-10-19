非法移工躲天花板「肚子藏不住」 29人全都逮！

2019-10-19 22:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕內政部移民署新竹市專勤隊會同警方、海巡署與憲兵隊，今天兵分多路前往外來人口易聚集處所執行查察，在新竹市某處出租套房內查獲29名非法外來人口，包括1名偷渡、1名竊盜通緝及1名毒品通緝，查緝過程，還有失聯移工躲到天花板與衣櫃內，因為肚子曝光露餡，都被專案人員逮個正著，都將被依法移送遣返。

新竹市專勤隊調查，此次行動共查獲失聯移工及逾期停留外國人29名，全部依法辦理後續收容及遣返事宜。另查獲8名非法雇主及1名非法仲介，也將移請當地主管機關依法裁處。

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊隊長李建雄表示，仍有不少國人鋌而走險聘僱外國人非法工作，專勤隊仍會持續結合轄內治安機關掃蕩非法外來人口易聚集處所，杜絕外籍人士來台非法工作或從事色情行業歪風。

同時呼籲民眾，如有發現不法情事，可牢記非法雇主及外國人工作地點，或其經常出入處所及時間，向各地移民署專勤隊或勞動部設置免付費電話：0800-000-978檢舉。

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