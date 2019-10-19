刮刮樂？愛車停路邊 慘遭中風阿伯刮花

2019-10-19 10:32

〔記者湯世名／彰化報導〕刮刮樂？一名男子把愛車停在在彰化市自家隔壁路邊，不料兩天後赫然發現愛車後車蓋、車頭引擎蓋全都遭銳器刮花，氣得調監視器查看，赫然發現竟是隔壁一名持助行器中風的阿伯所為，登門質問阿伯，對方不僅大方承認「是我做的」，還回嗆「不然去報警啊！」男子氣得向警方備案，目前正由警方調查中。

不過阿伯今天受訪時指出，他的門口是給大家方便臨時停車，而不是單只給特定人士停車，而且該名男子一停就是一整天，也沒有事先跟他說，他行動不便行走時還會被該輛車給擋到，讓他還得要繞道行走，很危險。他刮花對方車子也只是要給予警告而已。

該名男子到臉書社團《爆料公社》PO文與影片指出，他把愛車停在自家旁隔壁門口，車前擋風玻璃上留有可聯絡的電話及他個人的名片，沒想到仍被隔壁鄰居刮花。

鄰居不希望他停放，就算不想當面告訴他，至少也留個字條，沒想到鄰居在完全未告知他的情況下惡意刮車。事情發生2天後，他才發現車子被刮傷，之後調閱家裡監視器，赫然發現是該名中風阿伯所為，他去詢問當事人，當事人坦承是自己所為，問阿伯為什麼要這麼做，對方竟回嗆說不然去報警啊！行徑十分囂張。

影片PO出後引發網友熱議，有人說一定要提告，這種人不見棺材不掉淚；還有人說，竟然阿伯都開嗆了，那一定要如阿伯所願，立即去提告，不用客氣；甚至有網友也嗆說：「打到阿伯坐輪椅！」

還有網友出面說，應該是擋到阿伯走路了，不僅要提告，板金烤漆也要阿伯付。更有網友說，中風後脾氣還這麼大，小心二度中風啊！不過也有網友認為可能是停車處是阿伯家門口對方才會這麼生氣

當事人則強調阿伯做事不夠光明磊落，且他停車的地方是道路，並非特定人所有，已向轄區警方備案，至於板金烤漆費用，應該也是由阿伯家人支付。

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