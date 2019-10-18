「送中」罪魁想來台投案 律師：逃死機率不小

2019-10-18 20:41

〔記者吳政峰／台北報導〕引爆香港「送中條例」爭議的罪魁禍首陳同佳，傳出近日將縮刑出獄，有意願來台接受偵審，但前提是「不要判死」，法務部對此保持一貫立場，強調陳同佳在香港就預謀來台殺女友，港方應以殺人罪繼續羈押，而曾任檢察官的律師翁偉倫認為，若陳同佳願意來台接受法律制裁，依照目前台灣法官對死刑的高標準來看，逃死機率不小。

法務部指出，無法評論陳同佳投案一事，但呼籲港方應在他出獄前啟動殺人罪偵辦並續押，還給家屬公道；翁偉倫則說，投案並非法定減刑要件，但可被視為刑法第57條的「犯後態度」科刑考量，除非法官認為他是窮凶惡極且有與世永久隔離的必要，否則以現行趨勢來看，陳同佳很可能免死。

香港1993年就廢除死刑，且1997年回歸中國時，也規定中國死刑不及於香港，換言之，香港已是實質廢死，陳同佳出獄後若仍願意主動來台接受調查，翁偉倫研判，可被視為具犯後悔意，當成法官量刑參考。

不過，翁偉倫解釋，這一切還是要看法官的心證，不要說是投案，就連「自首」，在法律上也只是「得」減刑，而非「應」減刑，以小燈泡命案的龔姓兇嫌為例，他在殺害小燈泡後，隨即報案自首，但檢察官認為自首是他殺人計畫的一部分，不符合減刑要件，法官審理後也未以「自首」為由減刑，可見量刑還是要綜觀整個犯罪脈絡才能做出通盤評決。

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