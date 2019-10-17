槍械集中保管試辦期滿 白河警分局研議回歸各所自主管理

2019-10-17 17:16

［記者王涵平／台南報導］白河警分局創台南市警察局之先，6月起試辦警械集中管理，試辦期滿問卷調查員警半數反對，分局表示，將研議回歸各所自主管理。

分局長朱信憲表示，上任後積極增添員警安全防護裝備，針對試辦的「械彈集中保管」方案，因已就警力增補、執勤安全、駐地強化及同仁建議反應等納入考量，將兼顧精進為民服務效率、保持機動警力處理事故等原則，通盤檢討後，將各所械彈自主管理方向研議規劃，以滿足民眾及同仁的需求。

分局指出，「械彈集中保管」方案試辦4個月以來，調查各級員警意見，支持及不同意者各半，經召集幹部研議，多數幹部提出因分局持續強化警力區域聯防概念，遇案件均立即調派線上警力迅速到場支援，各類案件處理已少有單警處理情形。

另試辦期間，分局持續強化駐地安全措施，如夜間照明、來客警報、駐地監視器及門禁管理等強化作為，機關安全防護觀念益加深植同仁心中。且最重要的是近期警力適度增補，原先各小所短缺警力已獲得派補，遇案派遣都能雙警出勤處理，加上每位員警相互支援觀念建立，試辦時所遭遇之問題已有所變遷，希望能夠再次檢討槍彈集中管理的必要性。

基層員警表示，槍是軍人第二生命，警察也一樣，執勤時間一到如沒有配槍，有時感覺像「被閹了」，也很沒安全感，一旦需面對緊急突發狀況，很難在第一時間做出有效反應，回歸各所自主管理，在勤務時間、槍枝保養等作為更能回復正常，支持分局的決定。

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