潤寅案爆水果禮盒藏現金行賄 水果行老闆充當白手套

2019-10-17 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月初爆發潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元，昨天約談配合假交易的福懋公司副總黃明堂等5名被告、4名證人。檢調發現，潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，不僅花費上百萬元餽贈高級水果給黃明堂，還找水果行老闆蕭炯桂當白手套，水果禮盒藏金行賄黃明堂，金額高達上千萬元，檢方今晨聲押黃明堂、水果行老闆蕭炯桂、福懋課長王博民等3人。

《聯合報》報導，潤寅會計林奕如等人收押後，調查局北機站發現，王音之知悉黃明堂妻子黃林麗玉愛吃日本水果，為了配合黃明堂詐貸，經常向高檔水果店「百纖果屋」訂購進口水果禮盒，親自送給黃林麗玉、福懋前經理謝春發等人，有時也會打電話給「百纖果屋」前負責人蕭錦戎訂水果，再叫林奕如去買單，光是送水果就花費百萬元。

報導提到，王音之為了能夠持續詐貸，吸收「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套，將大筆現金藏在水果禮盒中，以送水果的名義行賄黃明堂，另外黃明堂還會用小姨子林寶菊的帳戶收賄，估計不法所得高達上千萬元。涉嫌充當白手套的「百纖果屋」為台北市高檔水果店，進口日本、紐西蘭等地高級水果，每盒售價數千元起跳，高檔的更是破萬元，是許多政商名流、貴婦指定的高檔水果店。

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