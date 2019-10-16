妻子在3000萬豪宅租處跳樓 丈夫與小孩判賠屋主300萬元

2019-10-16 18:16

〔記者溫于德／台北報導〕宋女前年1月從新北市淡水租屋處輕生，房屋隨即變為凶宅，張姓、任姓2名屋主事後對宋女的繼承人即蘇姓丈夫、小孩提告索賠300萬元。士林地院審結，認為租賃物所受經濟價值損失應由宋女繼承人負起責任，照價判賠，可上訴。

原告主張，蘇男2015年5月15日承租房屋後，和宋妻一同入住，宋女前年1月跳樓輕生，導致房屋變成凶宅，原交易價值約為3000萬的房屋在事故後，屋價至少減損30%、即900萬元，因此索賠300萬元。

原告強調，就我國國情及一般社會大眾而言，對於凶宅多存有嫌惡畏懼的心理，除對居住品質有所疑慮外，在心理層面上也會造成相當程度的負面觀感及影響，故在房地產交易市場及經驗法則上，凶宅會影響當事人的購買意願及價格，造成凶宅在市場接受程度及交易價格上的低落結果。

但蘇姓丈夫辯稱，他與宋女的婚姻關係僅2年多，不知妻子有躁鬱傾向，是在妻子離世後才知道其服用鎮定劑、安眠藥長達16年，無法提前預知妻子會輕生，且妻子墜落在大樓二樓花圃，未在屋內過世，不會導致房價下跌，另依自身目前經濟狀況，無法負擔賠償。

至於宋女的2名小孩則說，蘇男是母親的再婚配偶，未住過事故房屋，且母親並未留下遺產。

法院後來將房屋送往不動產估價事務所鑑定，鑑定結果為凶宅導致不動產污名化影響最為嚴重，房屋價值減損計算方式採買賣合約價格2310萬餘元的30％至50%，意即693萬餘元至1155萬餘元。

法院認定宋女輕生使房屋變為凶宅，承租人蘇姓丈夫未善盡善良管理人注意義務，應共同負責；至於同樣為繼承人的宋女2名小孩，同樣需負責。最終判3人應連帶賠償屋主共300萬元。

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