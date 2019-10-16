分享集氣文、留言私影片？查核中心：當心有陷阱

2019-10-16 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體日前流傳一則「假集氣文」，刊登者宣稱是南方澳大橋傷者的女兒，請大眾分享貼文為傷患打氣。事實查核中心指出，該文短時間內獲大量帳號按讚和分享，可能藉此收集使用者名單，進行其他用途。

自稱張語芬的女士在社群平台「爆漿公社」投稿稱其父是事故傷者之一，號召網友為爸爸打氣，但經過「台灣事實查核中心」調查後，發現照片、內容不實，是一篇「以愛心名義發動的假集氣文」。

台灣事實查核中心近日持續追查，發現假文源頭是「爆漿公社」，其頭貼、封面都與知名爆料平台「爆料公社」的子社團「爆漿公社」非常相似。

查核中心分析，山寨版「爆漿公社」原本人氣不高，但透過「假集氣文」迅速累積到1萬1000多讚、1萬2000多則留言，顯示該粉專透過這種方式，能快速收集使用者名單。

據查核中心的文章，爆系社團管理員說，他們創立的「爆漿公社」僅能從App加入，沒有創設臉書粉專，提醒大家若遇社團管理員要求加LINE群組，宣傳賭博詐騙、傳銷詐騙，使用者要提高警覺，以免被騙。

查核中心建議大家，可以檢視粉專過往發布的內容，是否以公益募款、分享色情片等方式邀請用戶按讚、留言、分享。這次引起爭議的粉專除了貼「假集氣文」，也貼過「要色情片請留言，且要分享」的動員文，引來大批網友「卡位求影片」。

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