搶快送餐？彰化1個半月19名外送員車禍受傷

2019-10-16 16:30

〔記者湯世名／彰化報導〕搶快送餐？近期外送車禍頻傳，甚至傳出外送員發生車禍死傷事故，彰化縣警局交通隊統計，9月至今全縣共傳出19件外送員車禍受傷事故，由於「撞」況頻率過高，警方已製作外送人員安全守則卡片，將盡快發給全縣有配合外送的400家餐飲店，要求外送業者配合遵守規定，並邀集相關業者展開宣導。

縣警局交通隊指出，據統計，今年9月起至10月16日止，全縣共發生19件外送員車禍事故，其中員林市13件、彰化市6件，這19件事故中尤以闖紅燈最多，所幸外送員都僅受輕傷。

由於許多外送員為了搶速度多接單，「快」也成為事故發生的原因之一，為此，繼台北、桃園等縣市警察局之後，彰化縣警局也參考桃園市警察局，展開製作外送人員安全守則卡片，守則內容為行車不搶快，車速不超過50公里；遵守交通規則，不闖紅燈；騎車專心，不看手機；路口減速，拚經濟不拚命。本週內將製作出至少400張安全守則卡片，由轄區交通分隊到外送人氣店家與外送員聚集處發送宣導，提醒外送員「拚經濟也要顧生命」，行車交通安全比準時送達更重要。

彰化縣警局今天舉行的主管會報中，也特別針對外送員車禍事故頻率過高一事開會討論，最後決定除了製作外送人員安全守則卡片，還將於近日內邀請外送平台業者座談制定公約，限制外送員一小時接單量，防止為了送單速度趕時間發生交通意外，以維護外送員交通安全。

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