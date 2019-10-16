入原始林「鬼打牆」 南投消防漏夜闢路救出研究生

2019-10-16 11:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣登山迷路意外又一樁！

來自台南某大學的李姓研究生（男，22歲），為了研究生態，15日下午1時許，獨自攀登南投縣鹿谷鄉鳳凰山脈之「鳳凰眼」，因對地形不熟，加上921大地震後，當地的地形、地貌丕變，且人煙罕至，幾乎所有山徑都被叢生雜草吞沒，以致李姓研究生迷失在原始林之中，彷彿「鬼打牆」般，在山上走了3個多小時，始終無法如願走出原始林，眼見太陽快要下山、夜幕低垂，才急忙在昨下午5時許，撥打119報案尋求救援。

南投縣消防局據報後，立派指示鹿谷消防分隊出動消防及義消共15人，漏夜上山展開救援，無奈從八通關「萬年亨衢」石碣以上的路段，幾乎都是原始林及峭壁斷崖地形，環境十分險峻，加上缺乏光源，更增添救援的困難度。

不過，鹿谷消防分隊隊員林文昌等人，並不氣餒，一方面打開頭燈照明、另一方面手持鐮刀等工具闢路，歷經約9小時努力，終於在今日凌晨2時22分許，成功將人解救下山，協助李某有驚無險度過這場山中驚魂記，再度達成這個不可能的任務，其家屬對於救援人員如此專業及英勇的表現，也是再三表達感謝之意。

南投縣消防局指出，鳳凰山脈之「鳳凰眼」海拔標高雖不到2000公尺，但卻擁有豐富的動植物生態及人文歷史，尤以橫越玉山國家公園的「八通關」古道最受注目，沿途設有4大石碣分別是鹿谷「萬年亨衢」、集集「開闢鴻荒」及「化及蠻貊」、信義「山通大海」，猶如一道歷史的長廊，見證台灣發展史，但呼籲民眾不管是上山研究生態或休閒健身，最好能2人以上結伴同行，以便彼此照應減少意外發生。

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