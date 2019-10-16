「台版與神同行」男主角告經紀公司 反遭求償100萬元

2019-10-16 10:48

〔記者溫于德／台北報導〕男星邱孟昊在號稱「台版與神同行」的國片「編號174：錯命逆行」中擔任男主角，但他認為導演兼飛行圓國際公司負責人李世偉未替他爭取工作，提告主張雙方合約關係不存在；但李男也被公司反控違反契約，遭求償100萬元。台北地院審結，一方面判雙方契約關係不存在，但也要邱男賠償公司50萬元，全案仍可上訴。

本名邱毅宏的邱孟昊，現改名為同音不同字的「孟澔」，他初期以模特兒身分受到關注，後來曾在國、台語夯劇一把青或甘味人生演出，去年則在「編號174：錯命逆行」中擔綱男主角。

邱孟昊指出，多年好友李世偉邀他在「編號174：錯命逆行」中擔任男主角，且又因他收入微薄，為了讓他安心拍攝，李男說服他簽專屬藝人合約書，雙方約定由飛行圓國際公司擔任他全球演藝事業唯一經紀人，為他安排演藝培訓、爭取最佳工作條件與報酬等。

但邱孟昊提告主張，雙方透過契約附件約定自2017年7月14日至2018年1月14日，只要他報備經過同意，可自行接洽電視通告、詞曲創作、非電影之戲劇演出、網路直播、模特兒、主持及現場活動演出等演藝相關工作，公司同意不抽取經濟費用。

豈知公司事後不僅未積極替邱孟昊尋求工作機會，連電影前製作業與上映宣傳，或遇有資金瓶頸，均由七男協助處理，但為顧及與李世偉的交情，李男隱忍未發。

但李世偉去年無預警刪除邱孟昊電影臉書粉絲專業權限，且李男要求邱男給付相關經紀人報酬，導致雙方信賴關係蕩然無存，邱男寄存證信函要求終止契約；至於兼職一事，邱男自認已事先告知並獲首肯。

但飛行圓國際公司與李世偉均抗辯，公司在雙方簽訂契約後挹注大量行銷資源，給邱孟昊的待遇優於同片其他演員，並安排演員訓練、宣傳照拍攝、試鏡挑戰訓練、彩妝課程等，但邱孟昊時常缺席。

此外，電影資金均由公司與李世偉奮力籌措，邱孟昊僅引薦女友仲介襪子贊助商有條件資助電影，但因邱男的演技不佳，遭投資商終止後續投資，害公司財務陷於困窘。

李世偉強調，因體諒邱孟昊收入微薄，才以契約附件同意邱男在簽約期間只要經過報備，可自行接洽工作，公司同意不抽取經紀費用，然而，邱男在契約期滿後，仍多次私下參與女友所屬公關公司的商業活動，他知情後雖在臉書上以按「讚」方式含蓄表達已關注其違約接案舉動，但未見邱男收斂，反在臉書上註明演藝工作接洽窗口為女友，加上邱男避談違約，他不得已才刪除邱男的管理員權限。

李世偉認為因邱孟昊私接工作，初估害公司損失逾60萬元，反訴求償100萬元。

法官認為，雙方簽訂的是委任契約，且是基於高度信賴關係為基礎所成立而具委任契約性質的專屬藝人經紀代理合約，契約雖約定公司保留片面解約權利，但並未限制違約的邱孟昊不得終止契約，因此認定邱男主張有理，判確認契約關係不存在。

至於邱孟昊在契約附件期滿後，仍自行承接演藝工作，同樣違約，審酌雙方履行系爭契約期間、違約情節及所得利益等，判邱男應賠償公司50萬元。

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