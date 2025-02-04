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    中國軍工企業多名領導缺席新年活動 恐遭習近平「清洗」

    中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

    中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

    2025/02/04 12:17

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平對解放軍軍工企業腐敗「大清洗」的行動尚未結束！香港《星島日報》3日報導，在農曆新年期間的「慰問老領導」活動中，又有多名軍工高層不見蹤影，引發關注。

    報導說，按照慣例，各大軍工企業領導層在農曆新年前夕都會展開慰問「老領導」的活動，但中國核工業集團董事長余劍鋒、中國航空工業集團董事長周新民、中國兵器裝備集團董事長許憲平、中國兵器工業集團總經理劉大山等軍工企業領導層都沒有現身。

    其中，中國核工業集團董事長余劍鋒，已經缺席了1月17日的集團2025年「廉政建設與反腐敗工作會議」。該集團主要從事核軍工、核電、核燃料等業務，是中共中央直屬的特大型企業。余劍鋒長期在中核集團任職，2017年任總經理，次年擔任董事長。

    中國兵器裝備集團董事長許憲平也未在該集團1月16日的工作會議上現身，據傳身為中紀委委員的許憲平，1月也缺席了中紀委全會。

    另外，中國兵器工業集團總經理劉大山似乎也出了問題。該集團1月25日在微信公眾號公布，該集團領導新年前夕看望慰問「老領導」，並列出了董事長程福波和多名黨組成員的姓名，但沒有劉大山的名字。劉大山1月19日已經缺席該集團2025年度工作會議。

    中國兵器裝備集團主要從事軍事裝備研發、設計、製造；中國兵器工業集團主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。

    此外，中國航空工業集團董事長周新民在1月18日之後持續隱身，並缺席了該集團1月22日為退休「老領導」舉行的新春團拜會。在此之前，中國航空工業集團總經理郝照平、副總經理楊偉已經雙雙被免，集團前董事長譚瑞松已經落馬。

    在過去1年多來，落馬或消失的中國軍工企業領導層還包括：中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青、中國航天科工集團董事長袁潔，以及中國電子科技集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青。

    《星島日報》報導，中國有11家軍工央企，在習近平對解放軍展開大清洗的風暴中，這些軍工央企幾乎無一倖免，堪稱史無前例。

    這11家軍工央企包括：中國核工業集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科技集團、中國航空發動機集團、中國電子信息產業集團、中國工程物理研究院。

    中共總書記習近平對解放軍軍工企業腐敗「大清洗」的行動尚未結束，在農曆新年期間的「慰問老領導」活動中，又有多名軍工高層消失，包括中國兵器裝備集團董事長許憲平。（擷取自網路）

    中共總書記習近平對解放軍軍工企業腐敗「大清洗」的行動尚未結束，在農曆新年期間的「慰問老領導」活動中，又有多名軍工高層消失，包括中國兵器裝備集團董事長許憲平。（擷取自網路）

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