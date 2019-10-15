少輔院生遭霸凌傷角膜？ 原來是隱形眼鏡戴3週沒拔...

2019-10-15 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化少年輔育院（現改制為誠正中學彰化分校）近日傳出有收容學生遭人霸凌，被老鳥架拐子，還用衣架打傷眼睛，造成眼睛角膜受損，差點失明。彰少輔澄清並非霸凌，該名學生從9月中收容以來，疑似長期配戴隱形眼鏡未拔取，造成角膜、結膜破皮受損，已緊急送至眼科醫院治療，並配戴新眼鏡，目前視力無礙。

本報接獲民眾投訴，指出孩子進入彰化少年輔育院不到一個月，左眼出現不明紅腫，一問下才委屈說出，因不服管教被老鳥暗中架拐子，在舍房收衣服時，還被用衣架打傷眼睛，認為孩子遭霸凌，眼睛已紅腫嚴重，院方卻置若罔聞。

對此彰化少年輔育院秘書蔡宏陽表示，該名學生9月中入院收容至今，並未發現他與其他收容學生有發生衝突，也未反應身體有何不適，10月10日當天有老師發現他眼睛異常紅腫，立即申請戒護到田中仁和醫院後轉至彰化秀傳醫院眼科檢查，經醫師發現，是配戴隱形眼鏡太久未拔，造成角膜、結膜破皮，引起發炎。

蔡宏陽說，也查舍房內監視器，發現該名學生與室友在收衣服時玩耍，衣架不慎反彈至眼睛，也許因此造成受傷，架拐子一事仍在查證，但該名學生已坦承長期配戴隱形眼鏡，引起眼睛不適。

沒想到會戴隱形眼鏡！蔡宏陽說，矯正機關雖無明文規定收容者不能戴隱形眼鏡，但絕大部分近視收容者都自備眼鏡，方便生活，該生9月中入院時未報備，檢查隨身物品也未發現眼鏡、隱形眼鏡相關保養用品等，因此並沒發現他是近視，且一直戴著隱形眼鏡上課，最後查出病因是隱形眼鏡引起，大家聽了也傻眼，這也是該院第一次遇到相關事件，將對該名學生再進行輔導，也請學生家長到院說明，並非霸凌。

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