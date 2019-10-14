檢舉魔人不怕實名制 六都前8月交通違規檢舉增逾8％

2019-10-14 21:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年元旦開始，民眾檢舉交通違規案件須實名檢舉，外界以為檢舉案數應會下降，但實際卻不減反增，今年1到8月，六都總受理件數比起去年同期，增加14萬餘件，由於大多是輕微或無立即危害性的違規行為，除造成部分民怨，也徒增警力耗費，交通部及警政署近期將邀集各縣市政府及專家學者，商研如何解決此問題。

警政署統計，今年1到8月，交通違規民眾檢舉案件，光六都就有187萬餘件，比起去年同期173萬餘件，年增率逾8％，最常被檢舉的交通違規事項，前三名分別是違規停車、轉彎或變換車道未使用方向燈及闖紅燈等。

為何不減反增？台北市一名交通組長分析，主要是因為監錄設備發達，受理介面全面E化，檢舉變得很方便，加上民眾正義感使然，路見不平挺身而出，本來數字就在成長；而他們也相信，警方不會將自己的個資外洩，所以「具名」並不會降低民眾檢舉意願。

他又說，當然也有被檢舉者有樣學樣或挾怨報復，曾有民眾怒氣沖沖跑到分局交通組，埋怨警方「這種檢舉你們也開（單），以後我也要來檢舉！」從此加入檢舉者行列，這些都是數字漸趨攀高原因。

另名交通大隊警官則說，民眾檢舉告發並無獎金，當然查證審核的警方也不會有獎金，依目前檢舉量最多的北市甲區分局如中山、大安分局來說，每天都有平均超過400件以上的檢舉案，造成員警審核及製單龐大負荷。

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