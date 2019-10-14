60歲領隊率隊登玉山 剛爬500公尺突昏倒猝死

2019-10-14 20:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名60歲邱姓領隊，今天上午率10名男女登爬玉山，不料在距離登山口約500公尺處，該名領隊突然昏倒，同行隊友報警搶救，嘉義縣消防局阿里山分隊、保安警察第六大隊玉山分隊塔塔加小隊及玉山國家公園管理處等9名人員，獲報先後到場，救護人員裝設自動CPR儀器施以心肺復甦術，再使用長背板固定，接著將患者抬到登山口，然而患者已失去心肺功能，送到香林衛生所經急救無效。

嘉義縣消防局上午9點40分獲報，邱姓領隊率登山隊伍9男1女，一行人共11人，在登玉山途中，有山友急病需要救護，阿里山消防分隊員派3人到場，邱某當時躺臥在距離登山口約500公尺處，一名同行山友在旁陪伴，然而邱某已失去心肺功能，救護人員立刻使用自動CPR急救，而經傻瓜電擊器檢測不能電擊，於是邊急救，邊將邱某用長背板固定後，救護人員與塔塔加小隊警員、玉管處人員等9人，輪流將患者抬500公尺遠，到登山口救護車上，再送到香林衛生所，雖急救仍回天乏術。

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