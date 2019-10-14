搭霸王車、吃霸王冰欠下2390元 判決出爐他虧大了

2019-10-14 14:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林姓男子今年7月30日從新北市板橋搭乘計程車到宜蘭，未料到達目的地後，林男沒錢付清2350元車子，當場被運將載到派出所；未料，林犯後不知悔改，8月16日又到冰店，點一碗40元剉冰吃「霸王餐」，宜蘭地方法院審結，依詐欺罪，分別判50日拘役，合併應執行90天，可易科罰金9萬元，罰金為他欠下車資、冰錢的37倍。

檢警調查，今年7月30日，林男在新北市板橋火車站前，攔下李姓計程車司機，要求李載他到宜蘭找人；未料當車子駛抵宜蘭後，林卻表明「我沒錢付車資」，李姓運將見狀，認為林男故意搭「霸王車」，將人直接載到派出所報案。

但林男犯後固態從施，8月16日晚間8點，他到宜蘭市某間雪花冰店，點了40元剉冰後

，還沒付帳就衝出店外，騎乘自行車離去，許姓業者見狀跟著追出去，林才坦言「我沒錢可以付」。許不滿質疑林蓄意吃霸王餐，憤而向警方報案提告。

宜蘭地方法院調查，林過去在雲林時，也曾以同樣做法詐財，並經判刑確定，執行完畢，未料出獄沒多久，又故意犯上面兩項罪刑，構成累犯條件。

承審法官認為，林男不思循正途獲取所需，明知道錢不夠坐車、吃飯，仍刻意搭乘計程車以及到店家消費，使運將、店家陷於錯誤提供服務及餐點

不過，最後法官考量林男詐得不法利益價值合計約2390元，及國中畢業程度，兩案分別處拘役50天，合併應執行期為90日，可易科罰金9萬元。以林男欠下的車子、冰品價錢共2390元計算，林易科罰金金額，為其詐取而來費用的37倍。

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