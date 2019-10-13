外送員剛上工就車禍身亡 業者未投勞保 勞動部長這樣說…

2019-10-13 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市10日晚間發生一起車禍事件，一名年約29歲的馬姓熊貓（foodpanda）外送員深夜騎車送單時與小貨車擦撞不幸往生，針該名外送員上工第二天就發生不幸，熊貓公關表示，公司跟外送員之間是而非「僱傭關係」因此沒加入勞保，意外險也須大約要3至5天才會生效。此說引發勞工陣線聯盟格外關注，勞動部長許銘春則說，僱傭關係或承攬關係得看案例的實際狀況，不是業者說了算。

美食外送興起，但一名29歲馬姓男子10日晚間11點半卻在騎車經過桃園市桃園區博愛路時，與25歲曾男駕駛的小貨車正面碰撞，馬男當場彈飛、安全帽脫落，頭撞到路旁花盆，送醫不治。倒地的機車外送箱裡還有沒送到的食物。馬的家人對此質疑，馬正式上線兩天就發生意外，第1天就外送17趟、10日也跑了多趟，是否工作量過大而發生意外？

據《ETtoday》報導，熊貓公關對此表示，跟外送員之間是承攬而非僱傭關係，公司雖有加保意外險，但大約要3至5天才會生效，同時也未幫他們加保勞健保，至於死者的上工時間仍須釐清。

勞工陣線聯盟秘書長孫友聯則呼籲，政府必須要求平台業者對從事相關工作的勞工投保意外險，他也強力要求勞動部要有概括性的解釋，讓地方政府有所依循。勞動部長許銘春對此則回應，指僱傭關係或承攬關係得看案例的實際狀況，不是業者說了算。

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