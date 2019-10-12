妻與男同事勾勾纏20多年 同校工作夫怒拿鐵鎚砸爛他車

2019-10-12 23:15

〔記者吳政峰／台北報導〕台中某國立大學許姓職員與妻子在同校服務，20多年前發現妻子與同事胡男過從甚密，兩人雖保證不再來往，但前年又出遊過夜自拍親密照，暴氣的許男抄鐵鎚砸爛胡男的車，事後還以e-mail通知全體師生「停車場遭惡意人士砸車」，自導自演，惟戲碼被警方破解，台中地院判他拘役55日，公懲會日前再判他記過一次。

許男與妻子1993年間結婚，4年後察覺妻子經常和胡男單獨出遊過夜，宛如情侶，質疑兩人關係匪淺，妻子承認出軌，胡男也保證不再有不正當交往，許男為了孩子未離婚，只寄發存證信函和e-mail警告胡男，未提出訴訟。

沒想到2017年間許男在使用家中電腦時，赫見硬碟裡面存有多張妻子與胡男2016、2017年出遊與過夜的親密照片，足跡遍及台南烏山頭水庫、苗栗西湖、台中武陵農場等景點，許男瞬間氣炸，質問兩人。

妻子承認不倫戀仍持續，胡男卻否認逾越同事情誼，許男這次吞不下，2017年間，趁著胡男汽車停在學校停車場的機會，持鐵鎚砸爛車子的玻璃、引擎蓋、門扇、葉子板，無一倖免；而他還利用負責管理停車場、監視器、駐衛警人員的機會，以e-mail通知全體師生「停車場遭惡意人士砸車」，自編自導。

警方研判案情不單純，調閱沿路監視器，赫見許男才是砸車犯，破解這起自演戲碼，許男因而被依毀損罪判拘55日，得易科罰金5.5萬元；綠光罩頂又被判拘，許男在律師提醒下，才知道亦可對胡男提出侵害配偶權的民事求償，獲賠20萬元。

公懲會收案後，要求許男提出答辯，許男訴出20多年來的委屈，並強調自己雖管理停車場與警衛，但該停車場已委外民營，自己又是基於私怨砸車，犯行不能認定為「違法執行職務」，辯詞雖獲得採認，但公懲會指砸車嚴重損害政府信譽，判仍須懲戒。

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