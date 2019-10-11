3歲尿布童帶「米奇」出門探險 警沿街問：誰家的孩子

2019-10-11 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名3歲蔡姓男童前天趁家人午睡時，帶著小夥伴「米奇」偷偷溜出門，尚包著尿布的蔡童獨自離家200公尺，在大街上遊蕩，嚇壞路人連忙報警，員警沿街挨家挨戶詢問，耗經40分鐘，終於順利護送蔡童返家，結束這趟驚險的旅程。

台中市第三分局合作派出所當天下午接獲報案，精武路與復興路口有迷失兒童，巡佐葉健斌、警員林昭良趕赴現場，熱心民眾告訴警方，騎車經過時見到年僅3歲的蔡姓男童獨自在車水馬龍的馬路上奔跑，身旁卻無大人陪同，令人看了險象環生，遂請警方協助。

只見蔡童有著一雙水汪汪的大眼，抱著米奇玩偶，不哭不鬧，員警問其家住在何處，男童有些害羞地比著一個方向，於是員警與熱心民眾帶著男童踏上尋家之旅，循著其指的方向沿街詢問，然而問遍街坊，均無人認識男童，員警仍不放棄擴大範圍訪查，幸好有位餐館老闆識得蔡童，但僅知道其住在附近的巷內。

員警隨即又帶著蔡童於巷內挨家挨戶詢問，在鄰居的協助下，歷經40分鐘，終於找到蔡童的住處；員警將蔡童安全送返家，蔡父前來應門時，才驚覺兒子趁家人睡午覺時，悄悄地帶著小夥伴米奇溜出門，心裡不禁捏了一把冷汗，幸好有警方及眾人幫忙才未發生意外，允諾會好好看好小孩，以免發生憾事。

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