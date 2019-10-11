2閨蜜雙載出遊遭砂石車輾斃畫面曝光 超商前白車也涉案

2019-10-11 11:38

［記者黃淑莉／雲林報導］張、魏2名女閨蜜昨天共乘機車出遊，行經雲林縣道158線虎尾平和橋前，為閃避一台小貨車摔車，卻慘遭一台砂石車輾壓拖行，2人當場死亡，臉書社團有網友PO文指，小貨車司機搭訕2女才釀禍，警方澄清是假消息。

昨天有網友在臉書po文，指事故起因是小貨車駕駛邊開車邊搭訕2女釀禍；虎尾分局副分局長襲昶銘澄清，這是謠言，根據警方調查並沒有這個事情，2車都是路過的，請網友不要再亂傳。

龔昶銘指出，昨天這起車禍警方調閱相關監視器，研判肇因應是23歲張女、22歲魏女共乘的機車行經事故現場為了閃避一台減速的小貨車，失控摔到內車車道，後面砂石車閃避不及輾壓過2女，造成2人當場死亡。

事故發生後小貨車已不在現場，警方根據車牌通知鄭姓駕駛到案，鄭男昨天下午到案；另有一台白色自小客車當時從超商停車場倒車出來，小貨車司機疑要等停減速，警方通知車主到案釐清肇事責任，車主已於今天早上到案說明。

虎尾分局偵訊後，今天早上將砂石車廖姓司機依過失致死罪嫌、小貨車鄭姓司機依肇事逃逸罪嫌移送雲林地檢署偵辦；自小客車司機則移送地檢署複訊。

龔昶銘呼籲，用路人要注意後方、側邊是否有來車，並保持安全行車距離。

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