台中驚魂記！尿尿男猛攻車窗後照鏡 接小孩媽媽差點嚇死

2019-10-10 18:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名媽媽昨開車到市區準備接小孩下課時，突有一名男子站在車旁尿尿，她嚇得倒車時，男子竟企圖敲破車窗又硬扳後照鏡還要開車門，直到急按喇叭對方才倖倖然離去，她將過程PO到臉書社團:「腦中又想到小燈泡事件⋯真心覺得太可怕⋯」，網友則熱議留言「太可怕了！幸好人平安！一定要抓出這個人！」

這起恐怖的停車驚魂記今天被發布到臉書社群「爆料公社」，該名媽媽寫下，「這年頭⋯瘋子特別多這是我今天下午等小孩鋼琴下課時遇到的⋯#各位車門要隨時上鎖⋯⋯#鎖車門真的很重要。剛剛停在路邊停車格⋯影片中這位瘋子突然在我車右前方柱子尿尿，我就倒車往後退等他尿完⋯」。

「他就像影片中這樣發瘋的敲車窗開車門，還硬扳後照鏡，我狂按喇叭吸引附近的人注意並立刻報警。可惜在警察到之前⋯他已經跑了。只能慶幸幸好小孩不在車上，不然真的是嚴重驚嚇。」；「我後來想到⋯今天我是坐在車子裡，所以人是平安的。萬一⋯我們是牽著孩子在路邊呢？腦中又想到小燈泡事件⋯真心覺得太可怕⋯」，「歹年冬搞肖郎#我要去收驚了差點嚇死」。

網友對此熱議紛紛留言，「太可怕了！幸好人平安！一定要抓出這個人！」、「好在妳沒事，不過真的會嚇死耶！妳也夠機靈要猛按喇叭，一定要去收驚！」、「我想就算是男孩子也會怕， 有些人故意要找人家麻煩， 不必要拿自己生命跟這種人過不去 太不值。」

警方則說，該案發生在昨天傍晚5點多，地點在市府路跟中山路路口，當時警方接獲該位媽媽報案趕往時，涉案男子已離開，媽媽事後已提出恐嚇與毀損告訴，警方根據當事人提供的資料，已掌握一名特定對象，積極查緝中。

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