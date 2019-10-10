不滿肇逃？行車擦撞引發街頭砸車暴力

2019-10-10 10:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市街頭今天凌晨發生行車糾紛引發砸車事件，銀色自小客車擦撞國瑞自小客車後涉嫌肇逃，駕駛賓士車友人見狀追逐將銀色自小客車攔下，5名男子下車分持球棒、棍棒砸車洩憤，警方以車追人，旋即將5名涉案男子帶回偵辦。

左營分局新莊派出所今天凌晨0時50分獲報，高雄市左營區博愛二路麥當勞前發生砸車事件，警方派遣快打部隊前往處理，發現砸車人員與被砸銀色小自客車駕駛、乘客均已離去，現場遺留斷裂球棒及1把刀械。

警方調閱監視器以車追人，凌晨3時30分查獲涉嫌砸車的賓士車22歲黃姓駕駛，及車上20歲林男、19歲劉男、35歲陳男、22歲楊男5人到案。

警方調查，事件起因於銀色自小客車與19歲劉姓男子駕駛的國瑞自小客車，於0時49分在鼓山區篤敬路與文信路口發生擦撞，銀色自小客車涉嫌肇逃，駕駛賓士車的黃男見劉姓友人車輛被撞，對方反倒加速離去，追逐了數百公尺將銀色自小客車攔下。

5人一下車就砸毀肇事車的擋風玻璃及車體，但沒有傷人，砸車後立即離去；銀色自小客車上當時也有5名男子，飽受驚嚇後棄車徒步離去，警方正通知車主到案說明。

涉案男子應訊時表示，因不滿對方肇逃，才會一時氣憤砸車。警方表示將進一步釐清是否有其它動機，已將砸車5人依違反社維法送辦。

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