追拒檢車 績優警摔車殉職

2019-08-29

〔記者吳昇儒、黃敦硯、林嘉東／綜合報導〕新北市汐止警分局警員薛定岳昨巡邏發現機車騎士紅燈左轉，接著加速衝逃，薛員奮勇攔查遭對方追撞摔車，送醫不治。肇逃騎士王耀德昨晚落網，承認肇事前吸食Ｋ他命，檢警將究辦毒駕、過失致死、肇事逃逸等罪責。

遭追撞倒地 嫌犯肇逃落網

三十一歲薛員近兩年取締七十二件酒駕，是分局取締酒駕的績優好手。他昨天下午四時五十分與吳姓員警執行酒駕取締勤務，騎警機車巡邏經過轄區秀峰路及忠孝東路時，發現一輛機車闖越紅燈違規左轉後加速離去，立刻鳴笛示意，要求對方配合調查，但騎士拒檢並繼續加速逃逸，警方懷疑他酒駕或有案在身。

薛員從汐止一路追到基隆，通過茄苳路時曾用無線電呼叫支援。雙方追逐約六公里，在新台五路與福三街近路口處，薛的警機車超前在王嫌機車的稍前方，疑打算示意停車，此時突然碰撞，車身略前的薛員遭追撞摔車，人直接衝撞中央分隔島。熱心民眾見狀，緊急為他施做ＣＰＲ搶救，但因頭部重創，送醫急救仍不治。

警政署長陳家欽表示，從行車紀錄器畫面來看，當時薛員比王嫌早一步騎到紅綠燈路口，王嫌騎車硬切進來致追撞薛員，薛員執法行為應符合因公殉職條件。

轄區基隆市警三分局偵查隊循車牌追人，晚間六時揪出藏匿家中的王男。王男酒測值零，是轄內毒品列管人口，被捕時供稱，他到汐止友人家拉Ｋ，結束後返家途中遇警，駕照因案先前被吊銷，又被警察盯上，擔心被逮才加速逃逸。

內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人趕往醫院探視和慰問家屬。徐國勇表示，薛員盡職執法，那麼年輕就冒險犯難因公殉職。

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