屏監戒護科長遭伏擊斷手腳 下重手4嫌判刑10個月

2019-10-10 00:22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄陳姓戒護科長在監獄門口遭惡煞圍堵打斷手腳案，因查不出幕後主使者，檢方以一般傷害罪偵結起訴，一度引起輿論譁然，屏東地方法院審理後，認為凶嫌對犯案動機未如實交代，不見悔意，下重手傷人的楊姓4名被告各判10個月徒刑，另1名同車接應的林姓共犯判刑5個月，可上訴。

陳姓科長去年12月27日早上6時許開車上班扺達屏監大門口時，被一輛黑色轎車從後方追撞，隨即下來4名年輕人分持棍棒對陳猛K，陳男逃進監獄求救，4名凶嫌卻追進監獄打斷陳男手腳，4人行凶後連同車上1名共犯待在現場等候警方，辯稱是「行車糾紛」。

這起引發社會關注的獄官遭伏擊案，「假車禍真教訓」警告意味明顯，但檢方卻查不出幕後主使者，無法證明是預謀犯罪，6月間以普通傷害罪偵結起訴，引起獄政人員議論紛紛，擔心產生模仿效應。

陳姓科長因左手掌、拇指、腓骨骨折，左小腿粉碎性骨折，經開刀治療後，足足在床上躺了1個多月，直到現在行動仍受影響需持續復健。

屏東地院法官認為，被告5人車上備妥棍棒，且一下車便立即取出毆打被害人，被告稱棍棒是平時放在車內防身用，當天純粹是因車輛碰撞引起衝突，此等辯詞難認屬實，但檢方卻無足夠證據證明被告犯案確切動機，檢視陳男傷勢並非無法治療回復，依共同傷害罪處楊、許、邱、鍾等4名被告各10個月徒刑，另一同車林姓共犯判刑5個月（可易科罰金）。

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