華視前總座郭建宏告誹謗 陳郁秀獲判無罪確定

2019-10-09 17:49

〔記者楊國文／台北報導〕華視公司去年1月爆發董事長、總經理大戰，前總經理郭建宏不滿遭董事會拔官，提起自訴控告董事長陳郁秀在華視大廳記者會指責他「領導力不足」等7大罪狀，使他名譽受損，陳涉犯加重誹謗罪，一審判陳無罪，高等法院審理認為，陳郁秀所言乃有所本，且是可受公評，今駁回上訴，判陳無罪確定。

郭建宏提起自訴指出，他是資深節目製作人，在傳播界30多年，並無負面新聞，並獲聘為華視總經理。不料，去年1月11日華視召開董事會，董事會以總經理郭建宏「無法落實公廣集團經營理念」為由，解除他的總經理職位。

去年1月11日當天下午6時，董事長陳郁秀竟向媒體發出包括「領導力不足」、「管理能力可再加強」、「對於董事會及監事會議結論未能適時執行」、「預算編列缺乏正確性」、「節目製播缺乏前瞻性及差異性」、「個人交際費用控管」、「缺乏對內部稽核功能的尊重」等7點事項，對他不實指控，已貶損他方人格尊嚴和社會評價，觸犯加重誹謗罪。

陳郁秀答辯稱，是因郭建宏先對外宣布「被解職」，她才出面澄清，她很肯定郭建宏的專業能力與對華視的貢獻，只因公廣集團有政策目標，雙方理念與經營方向不一致而不能再合作下去，她願意發聲明回復郭建宏的名譽，但雙方後來協談破局，北院回歸審理程序，審理後判陳郁秀無罪。

全案上訴高院，陳郁秀對郭建宏所做的評核及說明，是依公司規章行事，均有所本，而華視是公廣集團的成員之一，將郭建宏解任的適當性與否做說明，事涉公益，並無證據證明陳郁秀有違法、濫權行為，認定陳所為是適當評論，無誹故意，今駁回上訴案，判陳無罪確定。

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