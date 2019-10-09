7名山老鼠盜伐珍貴林木 判刑且併科上億罰金

2019-10-09 12:41

〔記者楊政郡／台中報導〕28歲男子鄭元維等4名台籍人士、3名越籍移工，2017年5月至2018年9月間5次深入台中和平區梨山地區，盜採台灣扁柏、珍貴林木等50餘塊，其中一次被攔查到15塊，其餘均銷贓完成，鄭等7人被依違反森林法判處1年4月至4年10月，7人的併科罰金達1億零79萬元天價。

判決書指出，鄭男與李、曾、黃等台籍人士，還有3名越南籍移工，從2017年5月間起，有空的人就過來幫忙，鄭則是每次居主導地位，先載外籍移工到先上找珍貴林木，砍伐後先藏起來或是搬運到中橫60幾公里處路旁，等候其他接應的人開車載運下山，然後由鄭某等銷售後，發給移工及其他人每次1萬至數萬元酬勞。

鄭等山老鼠集團總計從2017年5月至2018年9月間，被查出有5次深入台中和平區梨山地區，屬於林務局東勢林管處管理的林班地，盜採50餘塊台灣扁柏、珍貴林木、樹瘤等，其中4次已銷贓成功，僅有2018年6月14日盜採台灣扁柏與樹瘤15塊，在搬運下山之際被巡山員發現，逮捕一名范姓越南籍移工（已另案審理），其餘多人現場均鳥獸散逃逸無蹤。

檢警循線追查，分別逮捕到案，而此案被告依違反森林法判1年4月至4年10月，但鄭男併科罰金2千萬元，3名越南籍移工並罰6千1百萬元，黃男並罰1437萬元、曾男並罰332萬元，李男並罰210萬元。

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